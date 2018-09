Güstrow

Die maskierten Männer bedrohten die Angestellten des Juweliergeschäft am Pferdemarkt mit einer Waffe. Sie schlugen mehrere Vitrinen ein und entwendeten hochwertigen Schmuck und Uhren. Die beiden Täter flüchteten laut Polizei im Anschluss mit Fahrrädern durch die Innenstadt in Richtung Parkplatz am Schloßpark.

Die Polizei hat jetzt Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und sucht nach den Tätern. Quelle: Polizei

Bilder entstanden kurz vor Betreten des Geschäfts

Kurz vor Betreten des Juweliergeschäftes konnten die Täter unmaskiert durch die Überwachungskamera aufgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wendet sich jetzt mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit. Wir haben diese Bilder in der beigefügten Galerie.

Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen können, nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter Tel. 0381/4916 1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND/OZ