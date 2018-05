Neustrelitz

Bereits am vergangenen Samstagmorgen ist ein 7-jähriger Junge in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging der 51-jährige Hundebesitzer mit seinem Hund, einem Boarder Colli, spazieren und traf auf zwei Bekannte. Einer der Bekannten war in Begleitung seines 7-jährigen Enkelsohnes.

Während die Erwachsenen in Gespräche vertieft waren, versuchte der 7-Jährige den Hund zu umarmen. Daraufhin biss der Hund dem Kind in die rechte Gesichtshälfte und verletzte es schwer an der Stirn und am rechten Auge.

Der Hundehalter konnte seinen Hund unter Kontrolle zu bringen und die Rettungskräfte alarmieren. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht und dort operiert.

Die Polizei hat gegen den Besitzer des Hundes Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

OZ