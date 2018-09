Röbel

Auf der A 19 in Fahrtrichtung Rostock hat sich am Dienstagmorgen in Höhe des Rastplatzes Eldetal ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben fuhr ein 21-jähriger Fahrer mit seinem BMW auf einen vor ihm fahrenden Zwölftonner auf. Die Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend aufgrund schwerer Augenverletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden.

Als Unfallursache gab die Autobahnpolizei in Linstow Sekundenschlaf an. Der Fahrer stand unter Schock. Im Einsatz waren neben zwei Rettungswagen auch ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Wittstock. Die Autobahn war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Richtung Norden nur einspurig befahrbar. Der entstandene Sachschaden auf rund 9 000 Euro geschätzt.

Susan Ebel