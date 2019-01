Malchow

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag ist in einem Sägewerk in Malchow ein Mann verletzt worden. Laut Angaben der Polizei stürzte der 26-Jährige gegen 13.15 Uhr von einem Arbeitsfahrzeug, nachdem ein Brett verrutscht war. Er zog sich eine Wunde am Knie zu.

Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde informiert.

Julius Neumann