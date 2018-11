Chile/Grevesmühlen

Im chilenischen Vina del Mar am Pazifik wurden die 93. Six Days um die Enduro Team-WM ausgetragen. 445 Endurofahrer aus 25 Nationen, darunter 34 aus Deutschland, beteiligten sich in fünf Wertungen, an diesem Spetakel. Die wichtigte Klasse ist die Trophy um die Teamweltmeisterschaft. 17 Nationen mit jeweils vier Fahrern, von denen die besten Drei in die tägliche Wertung kamen, waren hier am Start. Für Deutschland waren es Davide von Zitzewitz (Karlshof), Edward Hübner (Penig), Robert Riedel (Woltersdorf) und der Roduchelstorfer Björn Feldt vom MC Grevesmühlen. Feldt kam kurzfristig ins Aufgebot, da sich Tilman Krause vom MC Rehna wenige Tage vor dem Abflug nach Chile beim Training verletzte.

Aus der Zielstellung im Idealfall unter die ersten Fünf, gegen die überwiegend aus Profis bestehenden Teams zu kommen, wurde es für die ehrgeizigen deutschen Amateure nichts. Am Ende wurde das deutsche Team Zehnter. Die ersten sechs Plätze belegten Australien, USA, Italien, Frankreich, Spanien und der 2019 Six Days- Veranstalter Portugal. Erschwerend für Deutschland kam hinzu, dass sich Edward Hübner bereits am zweiten Tag verletzte und nicht mehr zur Verfügung stand. „Da mussten wir zu Dritt durchhalten, denn ein weiterer Ausfall hätte uns aller Chancen beraubt. Wir haben alles gegeben und für mich wurde es nach einer Handverletzung am vierten Tag noch schwerer, aber eine Aufgabe stand nicht zur Debatte“, so Björn Feldt. Es waren für den Roduchelsdorfer nach Italien die zweiten Six Days. Ob er in Portugal 2019 dabei sein möchte, ist ihm noch nicht klar. Die Saison ist für Feldt jedoch noch nicht zu Ende, denn am 24. November findet in Fürstenwalde die abschließende fünfte Fahrt um die Enduro-Landesmeisterschaft statt. Da kämpfen er und der Woltersdorfer Robert Riedel noch um die Titel.

Horst Kaiser