Neustrelitz

In einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. In einem Keller des fünfstöckigen Gebäudes im Pablo-Neruda-Ring habe es nach bisherigem Erkenntnisstand einen Knall gegeben, woraufhin das Feuer ausgebrochen sei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an.

Nach den Löscharbeiten wurden alle 17 anwesenden Bewohner von Ärzten untersucht. Zwei Männer wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30 000 Euro geschätzt.

dpa/mv