Lübz

Bei Kontrollen im Umfeld eines Musikfestivals für elektronische Goa-Musik in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Pfingstwochenende 28 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Darunter befänden sich auch 16 Autofahrer, bei denen Drogenvortests positiv ausgefallen seien, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem seien in mehreren Fällen geringe Mengen weicher Drogen gefunden worden. Darüber hinaus sei die Veranstaltung aber problemlos und friedlich verlaufen. Knapp 5000 Menschen hatten nach Veranstalterangaben das Open Air Festival besucht.

dpa/mv