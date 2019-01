Seit 2015 wird in Waren an der Müritz ein 90-Millionen-Euro-Projekt mit einem Riesen-Tauchturm geplant. Zuletzt gab es Streit zwischen Stadtvertretern und dem Investor, am Mittwochabend wurde der Optionsvertrag für den Kauf des Grundstückes letztmalig verlängert – mit knapper Mehrheit.