Wer schon immer ein Bretonisches Zwergschaf, einen Esel oder Ziegenbock haben wollte, ist beim Tiergarten Neustrelitz an der richtigen Adresse. Der Zoo an der Mecklenburgischen Seenplatte trennt sich aus Zuchtgründen von einigen männlichen Tieren, wie eine Sprecherin am Montag sagte.