Malchow

Donnerstagabend um 20.15 Uhr war es soweit: Kandidatin Celine aus Malchow war zum ersten Mal in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel zu sehen. Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum das vielversprechendste Model aus Deutschland.

Die 19-jährige Tierarzthelferin bestand die erste Prüfung: Das Schaulaufen in einer Berliner U-Bahn-Station für das Modelabel von Ex-Juror Michael Michalsky meisterte sie in Heidis Augen souverän. Sie kam in die zweite Runde und ist damit in der nächsten Sendung wieder dabei.

Zur Galerie Germany’s Next Topmodel geht in diesem Jahr bereits in die zwölfte Staffel. Doch was bringt ein Sieg in der Casting-Show? Wir zeigen in einer Bildergalerie, für welche der Gewinnerinnen GNTM ein Karriere-Kick oder ein Karriere-K.O. war.

Nach dem erfolgreichen Auftakt ist Celine absolut begeistert. „Die Erfahrungen waren einfach großartig“, sagte sie der OZ. „Man hat in den ersten Tagen schon so viel Verschiedenes erlebt und konnte so viele Erfahrungen sammeln.“

Fans enttäuscht über wenig Sendezeit

Fans zeigten sich in sozialen Netzwerken enttäuscht, dass Celine in der Sendung immer nur kurz zu sehen war. Darauf angesprochen meint die leidenschaftliche Reiterin: „Vielleicht ist in der nächsten Folge dafür ja umso mehr von mir zu sehen - das würde mich auf jeden Fall freuen.“

Apropos nächste Folge: Schon jetzt schaut die Malchowerin nach vorne und ist fest entschlossen, noch weiter zu kommen. „Am meisten freue ich mich auf die neuen Gastjuroren, die wir kennenlernen dürfen und auf die verschiedenen Foto-Shootings.“ In der ersten Folge stand Topmodel und Moderatorin Lena Gercke den Mädels mit Rat und Tat zur Seite.

Die zweite Folge läuft am nächsten Donnerstag (14. Februar) wieder um 20.15 Uhr. Dann kann sich Celine bei einem Foto-Shooting in den österreichischen Alpen erneut beweisen. Gaststar ist Designer Wolfgang Joop.

Mehr zum Thema:

GNTM: Diese 19-Jährige aus MV will Heidi Klum begeistern

GNTM 2019: Für diese 30 Mädels haben sich Heidi Klum und Lena Gercke entschieden

GNTM auf Twitter: „Guck mal, die isst was!“

GNTM-Finalistin Hanna Bohnekamp verliert Jobs wegen Pickeln

Jana Schubert