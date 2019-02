Boek

Am Montagmorgen hat in Boeker Mühle eine Mülltonne Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eintrafen, waren die Flammen von den Hauseigentümern bereits gelöscht worden. Ein Zeuge, der starken Rauch wahrgenommen hatte, hatte die Feuerwehr alarmiert. Er ging davon aus, dass ein Hotelgebäude in Boeker Mühle brannte. 40 Einsatzkräfte aus Rechlin, Boek, Lärz, Röbel und Krümmelolzen waren umsonst angerückt.

Die Eigentümer der Mülltonne hatten vermeintlich „kalte“ Asche in die Tonne gefüllt, welche sich daraufhin in Brand setzte. Sobald sie das Feuer bemerkt hatten, begannen die Eigentümer, die Flammen zu löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

CB