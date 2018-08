Waren

Ein angeblicher Überfall in einem Hotel in Waren an der Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich als fingiert erwiesen. Wie die Polizei am Freitag in Neubrandenburg mitteilte, haben ein 21 Jahre alter Angestellter des Hauses und sein 20 Jahre alter Mitbewohner den Vorfall Ende Februar nur vorgetäuscht. Das hätten Ermittlungen ergeben und beide inzwischen eingeräumt. Motiv sei Geldnot gewesen.

Der 21-Jährige hatte damals die Polizei gerufen und erklärt, ein oder mehrere Räuber seien am Samstagabend in das Hotel gestürmt. Sie hätten ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, als er den Tresor öffnete und Geld gestohlen. Der junge Mann hatte auch schwere Augenverletzungen und kam in eine Spezialklinik.

Ermittlungen ergaben aber, dass er sich die Sprayattacke selbst zugefügt hatte. Die Beute waren damals 800 Euro Bargeld. Beide Verdächtige müssten nun mit einem Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen. Das Geld sei aber verschwunden.

dpa/mv