Zislow

Nach dem Pulverbrief an den Bürgermeister von Zislow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Kriminalpolizei jeden zehnten der rund 200 Einwohner zum DNA-Test geladen. Es sollen Vernehmungen gemacht sowie Speichel- und auch Schriftproben genommen werden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Freitag mit. Die Teilnahme sei freiwillig. Bürgermeister Uwe Albrecht (parteilos) hatte am 7. Februar einen Brief mit weißem Pulver erhalten, auf dem das Wort „Anthrax“ stand. Anthrax ist ein gefährlicher Milzbranderreger. Labortests ergaben jedoch, dass das Pulver harmlos war.

Bisher haben bereits drei Zislower, darunter Albrecht und seine Ehefrau, Speichelproben für einen DNA-Test abgegeben. Davon und von den Schriftproben erhofft sich die Polizei Aufschluss über den Absender des Briefs. Die Beamten ermitteln wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Iris Leithold