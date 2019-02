Waren

Am Wochenende haben unbekannte Täter in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vom Parkplatz eines Möbelgeschäftes einen Lkw gestohlen. Der weiße Mercedes Sprinter war in der Strelitzer Straße abgestellt und muss in der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr und Montag, 7.30 Uhr entwendet worden sein. Im Fahrzeug befanden sich zahlreiche Werkzeuge zur Montage von Möbeln. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 60 000 Euro.

Das Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen aus der Müritzregion (MÜR) ist an den Seitenwänden mit der bunten Aufschrift „Möbelkallies“ versehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bitte mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 176 0 entgegen.

CB