Lübz

Der Mann wurde am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr bewusstlos an der Straßenkreuzung B191/Grevener Str. am Straßenrand gefunden, wie die Polizei mitteilte. „Durch Passanten und anschließend durch das Rettungspersonal wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, aber ohne Erfolg“, sagte ein Polizeisprecher.

Der 45-Jährige hatte blutende Verletzungen im Kopfbereich. „Diese sind vermutlich aufgrund eines Sturzes, der durch gesundheitliche Probleme ausgelöst wurde, entstanden“, so der Sprecher weiter. Laut derzeitigen Ermittlungen sei er eines natürlichen Todes verstorben.

RND/kha