Röbel

Erstmals aufgefallen ist der Mann bereits im April 2018 im Stadtgebiet von Röbel. Da er bei einer Verkehrskontrolle keinen Führerschein oder eine Kopie des Dokuments vorlegen konnte, baten ihn die Polizeibeamten, seinen Führerschein auf der Wache vorzuzeigen. Da er dieser Auflage nicht nachkam, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hierbei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte seinen Führerschein bereits im Juli 2017 verloren hatte.

In den Folgemonaten fiel der Beschuldigte mehrfach durch Geschwindigkeitsüberschreitungen auf: Er wurde von Mai bis Juli fünfmal bei Geschwindigkeitsmessungen gemessen. Außerdem wurde der Mann am 13. Juni in der Schwenziner Straße in Warenshof und am 2. Juli in der Lindenstraße in Neubrandenburg bei einer Verkehrskontrolle ohne Fahrerlaubnis erwischt.

In allen Fällen wurde jeweils ein Strafverfahren gegen den unbelehrbaren 27-jährigen eingeleitet. Laut Gesetzgeber droht dem Mann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Die Ermittlungen dauern an.

OZ