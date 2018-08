Göhren-Lebbin

Die SPD-Landtagsfraktion startet am heutigen Mittwoch mit einer Klausurtagung im Schlosshotel Fleesensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in den politischen Herbst. Zunächst wollen die Mitglieder der größten Fraktion des Parlaments eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre seit der Landtagswahl ziehen. Am Donnerstag soll dann es um die Zukunft des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern gehen. Zwar habe der Sommer 2018 der Branche im Land eine gute Saison beschert, hieß es. Jedoch zeigten erste Analysen, dass das Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleibe. Die Fraktionsklausur dauert bis Freitag.

dpa/mv