Berlin-Charlottenburg

Der Fußball-Oberligist FC Anker rutscht immer tiefer in die Abstiegszone. Beim Charlottenburger FC Hertha kassierte die Elf von Trainer Christiano Dinalo Adigo eine völlig unnötige 0:2-Niederlage.

Letztlich können sich die Charlottenburger beim FC Anker bedanken, dass sie sich in der Tabelle noch weiter vorne arbeiten konnten. Zwei grobe Fehler der Wismarer Hintermannschaft, einschließlich Torhüter Mirco Seide, und vorne eine erschreckende Abschlussschwäche waren der Grundstein für die siebte Niederlage. Neun Treffer in vierzehn Begegnungen bleiben der Tiefstwert der Oberliga. Inzwischen sind die Hansestädter bereits wieder sechs Stunden ohne eigenes Tor. Der Wismarer Oberligist sucht dringend einen Torjäger.

Anker-Trainer Adigo musste in der Berliner Sömmeringstraße auf den gesperrten Tom Ney und den verletzten Sahid Wahab verzichten. Alexander Pratsler und Tshomba Oliveira standen gar nicht im Aufgebot, dafür bestritt Thomas Ehlert sein erstes Oberligaspiel und machte seine Sache sehr gut. Der in Stendal verletzte Ignacio Sanchez-Contador spielte ebenfalls. Die Anfangsphase begann sehr hektisch. Nach 14 Minuten hatte der Unparteiische bereits dreimal die Gelbe Karte gegen die Hansestädter gezeigt. In der 11. Minute wurde Sanchez im Strafraum an der Hand angeschossen und erhielt dafür Gelb. Danach prostestierte Marco Bode lautstark und wurde auch mit der Gelben Karte bestraft.

Den ersten Elfmeter schoss Ghasemi-Nobahkt ins linke Eck, doch einige Spieler liefen zu früh in den Strafraum, so dass der Elfer wiederholt wurde. Und Ghasemi-Nobakht zielte wieder in die gleiche Ecke, doch diesmal war Anker-Keeper Seide zur Stelle. „Das war natürlich Glück für mich. Ich hatte spekuliert dass der Ball wieder in die gleiche Ecke fliegt. Der Charlottenburger hatte wohl gedacht, ich springe jetzt in die andere Ecke“, schildert Seide die Situation. Letztlich brachte der gehaltene Elfmeter trotzdem das Glück nicht zurück in die Anker-Reihen. Nach einer halben Stunde wurde Baba nach einem Grundliniendurchbruch völlig alleine gelassen und verwandelte per Kopf.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte blieb Anker-Torhüter Seide zu zögerlich, griff nur halbherzig ein und Cakir nutzte diesen Fehler zum 2:0 für die Charlottenburger. Dagegen hatten die Wismarer klare Einschussmöglichkeiten: Kopfbälle nach Ecken von Serweta und Lima nach Ecke von Rodrigues landeten an den Pfosten.

In der 2. Hälfte hatten die Hansestädter wieder deutlich mehr vom Spiel und ein halbes Dutzend bester Einschussmöglichkeiten. In der 54. spielte Schiewe die Kugel, der Ball prallt Serweta vor die Füße, doch der zieht den Ball aus acht Metern am Tor vorbei. Drei Minuten später ballert Lima die Kugel am langen Pfosten vorbei und in der Schlussphase noch zwei Distanzschüsse von Ehlert und Queckenstedt, die aber auch nichts Zählbares brachten.

„Heute können wir uns vom Einsatzwillen nichts vorwerfen, aber wenn wir vorne das Tor nicht treffen kann man nicht punkten“, war auch Mannschaftskapitän Philipp Unversucht nach der siebten Punktspielniederlage frustriert. FC Anker Wismar: Seide - Bode, Unversucht, Sanchez – Contador (46.Ottenbreit) - Ostrowitzki, Ehlert, Lima (65. Queckenstedt) - Okafor, Rodrigues - Schiewe, Serweta (62.Plawan). Tore: 1:0 Merdan Baba (30.), 2:0 Ergün Cakir (45.).

Andreas Kirsch