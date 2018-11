Stavenhagen

Die II. Frauen der TSG Wismar haben in der MV-Liga auswärts beim Stavenhagner SV mit 22:18 gewonnen. Bereits zur Halbzeit führten die Wismarer Handballerinnen klar mit 12:7. Obwohl die Gäste mit vier Toren Vorsprung am Ende das Parkett als Sieger verlassen hatten, war es ein hartes Stück Arbeit.

In der Anfangsphase war das Spiel ausgeglichen (3:3 / 7.). Doch danach setzten sich die Hansestädterinnen mit 8:4 ab. „Das gelang unseren Mädels durch die konstante Abwehr und das schnelle Nutzen der Fehler der Gegnerinnen. Teilweise konnten wir den Vorsprung auf sieben Tore ausbauen“, so TSG-Trainer Jörn Harder.

In der zweiten Halbzeit schlichen sich dann allerdings technische Fehler im TSG-Spiel ein. Besonders die Rückraumwürfe der Gastgeberinnen wurden nicht mehr konsequent genug verhindert. Die Stavenhagener Frauen unterbanden das schnelle Spiel nach vorne. So kamen sie in der 48. Minute auf 15:18 heran. Doch dann fanden die Wismarerinnen wieder zum Spiel zurück und gewannen am Ende verdient mit 22:18-Toren. TSG II: Borkowski, Hasselfeld – Oldenburg 2, Lebelt 3, Ax 4, Röhrdantz, Lübke 5, Kasper 1, Deffge , Dürl 5, Marten , Köhler , Berkholz 2.

Peter Preuß