Stendal

Seine Rückkehr nach 21 Jahren an seine alte Wirkungsstätte hatte sich Anker-Trainer Christiano Dinalo Adigo auf alle Fälle anders vorgestellt. Denn der Fußball-Oberligist FC Anker Wismar verlor beim 1. FC Lok Stendal mit 0:2-Toren.

Zwischen 1995 und 1997 spielte Adigo in Stendal unter Trainer Klaus Urbanczyk in der Regionalliga (damals 3. Liga). Ein weiterer Höhepunkt war das DFB-Pokalspiel im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen, das mit 4:5 nach Verlängerung. verloren ging. Vorher mussten sich der VfL Wolfsburg, Hertha BSV und Waldhof Mannheim am Hölzchen geschlagen geben. Nach zuletzt zwei torlosen Spielen ohne Sieg wollten die Hansestädter beim Tabellenvorletzten endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Gegen das Stendaler Team schien dies durchaus möglich, denn auch die Lok-Elf war zuletzt arge gebeutelt worden. 0:17-Tore aus den drei letzten Partien ließen durchaus Hoffnungen für das Anker-Team zu.

Die Wismarer begannen auch sehr engagiert, hatten deutlich mehr Ballbesitz und wurden wie die Stendaler Elf von ihren Fans angefeuert. Doch schnell zeigte sich wieder, dass in der Angriffsspitze der Gäste totale Flaute herrscht. Der quirlige Guilherme Lima machte Dampf über auf der linken Seite, doch Tshomba Oliveira und Christian Okafor kamen nicht zum entscheidenden Abschluss.

Nachdem Martin Krüger in der 31. Minute verzogen hatte, dann doch die Führung für die Hausherren. Pavel Galac im Anker-Tor kann einen Freistoß nicht festhalten, Schmidt staubte ab und ließ die über 300 Zuschauer jubeln.

Zur Pause brachte Anker-Trainer Adigo mit Tomasz Serweta für Oliveira einen frischen Stürmer und der hatte in der zweiten Hälfte dann auch die größten Möglichkeiten für die Gäste. Nach Vorarbeit von Okafor setzte Serweta die Kugel aus neun Metern rechts neben das Stendaler Gehäuse. Auch in der 83. Minute kam er zweimal völlig frei zum Schuss. Diesmal zeigte sich der Lok-Schlussmann Giebichenstein auf der Höhe und rettete glänzend. Nachdem Lima in der 88. Minute am Stendaler Keeper gescheitert war, brach die Schlussphase an. Die Hansestädter warfen alles nach vorne – in der 94. Minute eine kuriose Szene. Simon Balliet wollte in der eigenen Hälfte stehend den Ball einfach nur nach vorne schlagen. Doch sein Ball wurde immer länger und schlug plötzlich im Anker-Tor ein. Während das Stendaler Hölzchen bebte, ließen die Gäste die Köpfe hängen.

Andreas Kirsch