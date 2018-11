Berlin/Wismar

Anker will in CharlottenburgTorflaute beenden

Oberligist morgen in Berlin / Fragenzeichen um Spielstätte in Berlin

Obwohl an diesem Wochenende in allen Landesverbänden der Pokal auf dem Plan steht, ist das Oberliga-Team des FC Anker Wismar am Sonnabend im Einsatz. Die Hansestädter bestreiten ab 14 Uhr in Berlin beim Charlottenburger FC Hertha das vorgezogene Punktspiel vom 16. Spieltag. Da beide Vereine aus den jeweiligen Landespokalwettbewerben ausgeschieden sind, war diese Spielverlegung vom 9. Dezember auf den morgigen Sonnabend möglich.

Wo die Partie ausgetragen wird, ist noch völlig unklar. Der geplante Spielplatz ist in der Sömmeringstraße. Sollten die Witterungsbedingungen aber dort ein Spiel nicht zulassen, findet die Begegnung in der Brahestraße statt. Das haben die Herthaner den Verantwortlichen des FC Anker mitgeteilt. Eine Entscheidung soll laut Information der Berliner erst am Sonnabendmorgen fallen.

Nach zuletzt zwei schwierigen Spielzeiten, im Vorjahr musste die Hertha sogar in die Relegation gegen Kamenz, läuft es beim Team von Trainer Murat Tik (44., A-Lizenzinhaber) in dieser Saison deutlich besser. Nach dem 13. Spieltag liegt die Charlottenburger Elf mit 22 Zählern auf Platz sieben und hat neun Punkte Vorsprung auf den FC Anker.

In der Sommerpause haben die Berliner wieder einen radikalen Schnitt vollzogen. Nur wenige Spieler blieben, so dass Tik eine völlig neue Mannschaft formen musste. „Doch die jungen Neuzugänge sind hochtalentiert und ich glaube nicht, dass wir einen Qualitätsverlust erleben“, so Tik vor der Saison. Und er hat Recht behalten.

Obwohl das Anker-Team nach der Niederlage vergangenen Sonntag in Stendal auf einen möglichen Relegationsplatz zurückgefallen ist, fährt die Mannschaft morgen optimistisch nach Berlin. Das Hauptproblem bei den Hansestädtern liegt eindeutig im Angriff. In Stendal hatte die Elf von Anker-Trainer Christiano Dinalo Adigo auch die besseren Torchancen, konnte aber keine verwandeln. Mit neun eigenen Treffern haben die Wismarer die wenigsten Tore aller 16 Oberliga-Teams erzielt. „Ich bin mit sicher, dass der Knoten platzen wird. Aber wir müssen in Charlottenburg damit anfangen, denn danach haben wir noch zwei sehr schwere Spiele vor uns“, blickt Adigo voraus. Denn nach der Partie in Charlottenburg kommt mit Tennis Borussia Berlin ein ganz heißer Aufstiegskandidat auf den Jahnplatz, bevor die Hinrunde mit der Partie am 2. Dezember in Strausberg abgeschlossen wird.

Für die morgige Partie fällt bei den Hansestädtern Tom Ney aus. Der Abwehrspieler ist auf Grund der 5. Gelben Karte gesperrt. Fragezeichen stehen hinter Ignacio Sanchez und Marco Bode, die sich mit Verletzungen plagen.

Andreas Kirsch