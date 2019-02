Teterow/Grevesmühlen

Punkt verschenkt! Das ist die Bilanz nach der Auswärtspartie der Grevesmühlener Bezirksligahandballer, die sich am vergangenen Wochenende mit einem 27:27 (13:11) bei Tererow II begnügen mussten. Dabei sahen die Gäste aus Grevesmühlen fünf Minuten vor Spielende wie der sichere Sieger der Partie aus. Denn zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste mit 23:27, nachdem Martin Uhle in der 55. Minute den 27. Treffer markierte und die Blau-Weißen die Partie weitgehend im Griff hatten. Doch dann kassierte Rückraumspieler Michael Prochnow eine unnötige Zeitstrafe, die Lücke in der Abwehr nutzte Teterow für eine Aufholjagd, die am Ende mit dem Unentschieden belohnt wurde.

Dementsprechend frustriert waren die Schützlinge von Trainer Sven Kunath am Ende. Denn die Blau-Weißen hatten bis dahin ein durchaus passables Spiel abgeliefert. Sven Kunath konnte auf eine volle Wechselbank zurückgreifen, da bis auf zwei Ausnahmen alle Stammspieler an Bord waren. Das Erfolgsrezept der Gäste basierte vor allem auf dem schnellen Angriffsspiel über die Außenpositionen mit Michael Borchardt (sechs Treffer) und Eric Wüstenberg (vier Tore), die vor allem in der Schlussphase immer wieder zum Erfolg kamen. Als treffsicher erwies sich auch Ronny Ulrichs, der mit fünf Toren alle Strafwürfe der Gäste verwandelte. Die Blau-Weißen hätten die Partie allerdings vorzeitig entscheiden können, wenn sie nicht allein 13 Strafwürfe in er Abwehr kassiert hätten. Die Gastgeber erzielten allein zwölf ihrer 27 Tore vom Siebenmeterpunkt.

Die Frauenmannschaft des SV Blau-Weiß Grevesmühlen hätte am Sonnabend ihr Nachholespiel gegen die TSG Wittenburg bestreiten sollen. Allerdings musste Frauentrainer Mark Wegner die Partie absagen, da nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung standen. Das Spiel wird nachgeholt.

Blau-Weiß Grevesmühlen: Heß, Schünemann - Wegner, Köster 2, Prochnow 4, Kunath, Wüstenberg 4, Uhle 3, Richert 3, Ulrichs 5, Borchardt 6, Wehr, Bruchardt

Michael Prochnow