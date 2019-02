Frankfurt (Oder)/Wismar

Bei der nordostdeutschen Einzelmeisterschaft im Judo, die in Frankfurt (Oder) ausgetragen wurde, war Amilia Bunkus vom ASV Wismar in der Altersklasse 15 erfolgreich. Sie erkämpfte überraschend die Bronzemedaille. Die Hansestädterin qualifizierte sich erst durch ihren dritten Platz, den sie bei der Landeseinzelmeisterschaft in Greifswald zwei Wochen zuvor errang, für dieses hochkarätige Turnier. 200 Sportlerinnen und Sportler aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg kämpften um die Meistertitel.

„Die Aufregung war Amilia im ersten Kampf noch sehr anzumerken, so dass der Sieg an ihre Gegnerin ging. Im zweiten Kampf konnte sie ihre Stärken zeigen. Sie dominierte diesen, war stets aktiv und ließ ihrer Gegnerin keine Chance, sich zu entfalten“, so Trainer Michael Hagenstein. Nach einer Hüfttechnik mit anschließendem Haltegriff konnte Amilia Bunkus diesen Kampf gewinnen. Danach ging es um den dritten Platz. Eingestellt auf einen langen Kampf, war dieser schon nach gut 30 Sekunden entschieden. Amilia brachte mit einem O-Uchi-Gari (eine Fußtechnik) ihre Gegnerin zu Fall und gewann.

Peter Preuß