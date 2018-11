Greifswald/Wismar

Den von Trainer Harry Wilde betreuten D-Junioren des FC Anker Wismar in der Verbandsliga gelang der große Wurf. Bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde konnte sich das Team für die Meisterrunde qualifizieren, in der dann der Landesmeistertitel und die Medaillen vergeben werden. Die Wismarer gewannen beim hohen Favoriten Greifswalder FC mit 5:4-Toren.

Eigentlich waren die Wismarer als Außenseiter an den Bodden gefahren, denn das Greifswalder Team lag bisher ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Den einzigen Punkt hatten die Gastgeber beim 1:1 in Rostock gegen die U13 der Hanseaten abgegeben. Doch das Anker-Team bot eine sehr starke Partie und ließ sich auch von einem zweifachen Rückstand nicht beeindrucken. Das 1:0 der Greifswalder drehten Noah Fröhlich und Kevin Voeks in eine 2:1-Führung. Doch nach der Pause wendete sich wieder das Blatt. Die Gastgeber glichen aus und erhöhten durch zwei Tore auf 4:2.

Doch die Anker-Jungs wurden noch bissiger und konnten sogar durch Tore von Max Grinnus und wieder Kevin Voeks erneut den Ausgleich erzielen. Als dann Lorenz Griese mit dem letzten Angriff sogar noch den Siegtreffer erzielen konnte, war der Jubel im Team und bei allen mitgereisten Eltern natürlich riesengroß. Drei Spiele stehen jetzt noch vor der Mannschaft. Am Sonntag um 9.30 Uhr bestreiten die Wismarer das Auswärtsspiel beim TSV 1860 Stralsund und zum Punktspielabschluss am 2. Dezember zu Hause gegen den Güstrower SC. FC Anker Wismar: Henke – Pflug, Fröhlich, Grinnus, Pillney, Voeks, Seidelmann, Hilse, Scheufler, Drevs, Griese, Bachwarow, Krischewewski. Tore: 1:0 Stoldt (7.), 1:1 Fröhlich (10.), 1:2 Voeks (12.), 2:2 Stoldt (24.), 3:2 Köpke (36.), 4:2 Stechert (39.), 4:3 Grinnus (41.), 4:4 Voeks (56.), 4:5 Griese (60.).

Bernhard Knothe