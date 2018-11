Wismar

Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche wollte die Reserve des Oberligisten FC Anker gegen den Tabellenvorletzten SV Blau-Weiß Polz die drei Heimpunkte wieder in Wismar behalten. Doch das gelang am Ende nicht ganz, denn trotz einer kämpferisch guten Partie in der zweiten Halbzeit musste sich das Team um Mannschaftskapitän Thomas Ehlert am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Personell war das Wismarer Team an diesem Nachmittag nicht auf Rosen gebettet, versuchte aber von Beginn an Druck zu machen.In der 15. Minute lag die Kugel dann auch im Netz der Gäste, doch der gut amtierende Schiedsrichter Robert Kuligowski musste auf Abseits entscheiden. Lars Westphal hatte über den Polzer Keeper geköpft und der Ball wäre wohl über die Linie gerollt. Aber Sean Krischollek wollte auf Nummer sicher gehen und drückte die Kugel endgültig über die Linie – Abseits! In der 24. Minute musste André Falke im Anker-Tor einen Schuss von Ronny Schult klären. Kurze Zeit später ging das Team von der Elbe in Führung. Pascal-Andre Bunge kam über links, wollte nach innen passen, doch der Ball prallte vom Fuß von Hannes Behning ins eigene Tor. Danach wurden die Gäste mutiger, doch Oldie Thilo Wilkens war nach gut einer Stunde zu eigensinnig und vergab seine Möglichkeit. In der 39. Minute hatten die Gäste noch eine gute Möglichkeit, aber ein Schuss von Marcel Sawatzki klatschte an die Latte des Anker-Tores.

Nach der Pause ein anderes Spiel. Die Hausherren wurden jetzt deutlich druckvoller, konnten sich jedoch lange nicht gegen die kompakte Gästeabwehr durchsetzen. Der verdiente Ausgleich dann in der 75. Minute. Nach einem Foulspiel an der rechten Außenlinie legte sich Thomas Ehlert die Kugel wieder zurecht. Der Ball aus dreißig Metern wurde immer länger, Behning und Krischollek irritieren die Polzer Abwehr mit Kopfballversuchen und das Leder landete im langen Eck. Ein kurioser, aber ein verdienter Treffer. Bis zum Schlusspfiff blieb die Partie weiter spannend. In der 86. Minute klärt Ehlert gegen Wilkens und in der 90. Minute musste Falke gegen Yannick Albs per Fußabwehr klären. Wilkens jagte den Nachschuss über das Anker-Tor. Ein letzter Freistoß von Ehlert in der Nachspielzeit brachte dann nichts mehr ein, so dass die Partie mit einem Remis endete. FC Anker Wismar: Falke – Fink, Behning, Ghadiri, Greiner, Skripskausky, Sean Krischollek, Westphal, Ehlert, Balde (79. A. Priebe), Tackmann (56. Medau). Tore: 0:1 Bunge (26.), 1:1 Ehlert (75.) SR.: Robert Kuligowski (Rostock) Gelbe Karten: FC Anker II ohne/ Paul Radtke (1)

Andreas Kirsch