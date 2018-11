Schönberg

Der FC Schönberg bleibt weiter in der Erfolgsspur. Gegen den Lübzer SV gewann die Mannschaft von Thomas Manthey am Sonntag mit 2:1 im heimischen Palmberg-Stadion. Damit haben die Grün-Weißen die Tabellenführung erfolgreich verteidigt.

„Wir wissen, dass unser Spiel heute nicht so attraktiv war wie die letzten Wochen. Wir können aber nicht jedes Wochenende Topfußball zeigen. Unterm Strich zählen nur die drei Punkte“, sagte Thomas Manthey. „Deshalb freuen wir uns sehr. Man muss aber auch sagen, dass Lübz das heute wirklich gut gemacht hat. Am Ende war es vielleicht ein etwas glücklicher, aber schon verdienter Sieg.“

Torjäger Hannes Komoss brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Gut eine viertel Stunde (27.) musste Schönbergs bester Torjäger nach einem Sprint mit Schmerzen am Oberschenkel ausgewechselt werden. „Ich hoffe, dass ich in zwei Wochen im Spitzenspiel gegen Dynamo Schwerin wieder fit bin“, so Komoss. Sein Ersatz, der eingewechselte Thomas Aldermann, fügte sich bestens ein und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Schönberg dominierte bis zu diesem Zeitpunkt die Partie. „Wir hatten gehofft, dass Lübz konditionell ein bisschen nachlässt“, so Manthey. Doch das war nicht der Fall. Die Gastgeber taten sich nun schwer, Lübz kam dagegen besser ins Spiel, stand hinten sicher und durfte sich in der 72. Minute Hoffnung auf einen Zähler machen, als Steven Fenske per Freistoß aus 25 Metern zum 1:2-Anschluss traf. Thomas Manthey hielt es anschließend nur noch selten auf dem Stuhl, gab immer wieder Anweisungen. „In der zweiten Halbzeit lief es nicht mehr so gut, vielleicht wollten wir einfach zu viel und den Zuschauern zu schöne Aktionen zeigen“, sagte Manthey. „Doch leider hat nicht alles geklappt. Nach dem Gegentreffer sind wir auch ein wenig nervös geworden.““

In der 81. Minute hatte Thomas Aldermann das dritte Schönberger Tor auf dem Fuß, doch seinen Linksschuss konnte Lübz´ Torwart Mathias Peschmann gerade noch zur Ecke klären. Fast im Gegenzug, in der 83. Minute, hatten die Gäste nach einem Konter eine große Chance zum Ausgleich. Schönbergs Keeper Premyslaw Szymura reagierte jedoch glänzend. Damit rettete er Schönberg den Sieg – der inzwischen neunte der Saison.

Die Grün-Weißen haben nun zwei Wochen Zeit, sich auf das Spitzenspiel gegen Dynamo Schwerin vorzubereiten. Denn nächste Woche ist Landespokal, in dem die Nordwestmecklenburger bereits die Segel streichen mussten. Schönbergs Coach hofft, dass Hannes Komoss gegen Schwerin wieder fit ist. „Wir drücken die Daumen, dass es nur eine Zerrung ist, es könnte vielleicht aber auch ein Muskelfaserriss sein.“

Steffen Oldörp