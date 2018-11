Wismar

Nachdem die Handballer der TSG Wismar in der Vorwoche eine unfreiwillige Spielpause einlegen mussten, geht für sie der Ligabetrieb an diesem Sonnabend weiter. Dabei müssen sie erneut auswärts antreten, diesmal beim Schwaaner SV. Die morgigen Gastgeber stehen mit 4:12-Punkten aktuell auf Platz neun der Tabelle in der MV-Liga. Nachdem sie einen guten Saisonstart hinlegten (4:2-Punkte), musste der SSV in der Folge fünf Niederlagen einstecken. „Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass der SSV einige Abgänge zu verzeichnen hatten und sie mit vielen jungen Spielern die MV-Liga in Angriff genommen haben“, warnt TSG-Trainer Sven Hünerbein den Schwaaner SV zu unterschätzen. Dabei sollten die Wismarer jedoch favorisiert in die Begegnung gehen. Dieser Rolle wollen sie auch gerecht werden und zwei weitere Punkte einfahren. „Wir wollen an die gezeigten Abwehrleistungen der letzten Spiele anknüpfen und den SSV vor Probleme stellen. Ich hoffe aber auch, dass unser Angriffsspiel über 60 Minuten mehr Konstanz zeigt“, fordert Sven Hünerbein. Personell lann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Alle sind wieder an Bord, auch die Langzeitverletzten. Das Spiel wird um 17 Uhr angepfiffen.

Sven Meyer