Herrnburg

In der Landesliga Gewichtheben siegten die Herrnburger vor heimischer Kulisse und machten wertvollen Boden gut gegen Tabellenführer Grün-Weiß Rostock und dem Malchower Athletenclub. Stärkster HAV-Athlet mit neuen persönlichen Bestlasten im Reißen (116 kg) und im Stoßen (141 kg) war Max Schneider, der auch im Zweikampf ebenfalls einen Rekord aufstellte (257 kg) und erstmals 153,22 Relativpunkte verbuchte. Erstmalig am Start war Jule Czudaj, die sich als großes Talent mit 50 kg + 62 kg entpuppte und auf Anhieb 126,67 Punkte erkämpfte. Daniel Mohnwitz vervollständigte das Siegertrio mit einer ansehnlichen Leistung von 75 kg + 101 kg = 120,67 Punkte. Als Joker war Tino Noth an der Stange. Er erzielte 28 kg +38 kg = 48,28 Punkte.

Parallel wurde auch die Nordliga ausgetragen. In diese Wertung wurden noch Eric Beck mit 55 kg + 70 kg = 97,66 Punkte und Nico Geske mit 85 kg + 109 kg = 113,28 Punkte einbezogen. In der Nordliga wurden gegen den Preetzer SV und Grün-Weiß Rostock Plätze gut gemacht und damit der fünfte Platz erkämpft. Den Tagesrekord in der Relativwertung stellte bei den Frauen Lena Tomkowiak von der TUS Garden-Kiel mit 164,50 Punkte und bei den Männern Alexander Kurfürst von Grün-Weiß Rostock mit 173,68 Punkte auf.

Landesliga Punktestand nach zwei Durchgängen: 1. Grün-Weiß Rostock 815,56 Punkte, 2. Herrnburger AV I (752,11), 3. Malchower AC I (737,36), 4. Herrnburger AV II (556,88), 5. Malchower AC II (547,53), 6. TAV Schwerin (122,44).

Hans Wende