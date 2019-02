Goldberg/Lübow/Neukloster

Am sechsten Spieltag der Kegel-Landesliga traten die Senioren der SG Lübow/ Neukloster als Tabellenführer in Goldberg an. Mit nur 4222 Holz, Platz drei und zwei Punkten war es ein denkbar schlechter Jahresauftakt. Einheit Teterow gewann mit 4287 Holz vor der SG Greifswald/ Gützkow 4257. Nur Lothar Pierstorf mit 860 Holz und Norbert Schmidt mit 855 boten ansprechende Leistungen. In der Tabelle liegt das Team mit 19 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze, gleichauf mit Einheit Schwerin und Hansa Stralsund.

Die weiteren Ergebnisse: Haacker 846 Holz, Wollner 843, Feutlinske 818 und Hill 804.

Die Kegler in der Verbandsklasse trugen ihren Wettkampf in Bützow aus. Hinter Einheit Schwerin (4318 Holz) und dem TSV Graal-Müritz (4263) belegte das Team mit 4245 den dritten Platz. Diese drei Mannschaften führen auch in dieser Reihenfolge die Tabelle an. Die besten Leistungen boten Norbert Schmidt mit 875 Holz, Thorsten Schmidt 871 und Mario Feutlinske mit 857.

Die weiteren Ergebnisse: Rehork 832 Holz, Daschke 810 und Müller 789.

Jürgen Lehmann