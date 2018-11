Schwerin

Bei den Meisterschaften der Erwachsenen des Kreiskegelvereins Nordwestmecklenburg in Schwerin konnte der Vorsitzende Thorsten Schmidt gegenüber dem Vorjahr diesmal eine gesteigerte Beteiligung von 27 Aktiven feststellen. Begehrt für alle: ein Startplatz zu den Landesmeisterschaften im nächsten Jahr. Ein bis zur letzten Kugel spannender Wettkampf lief ausgerechnet in der höchsten Altersklasse der Herren C(ab70) ab. Hatte Berndt-Rainer Tietze von Lok Wismar bereits ein Klasseergebnis von 869 Holz vorgelegt, schien der Sieg für ihn perfekt zu sein. Edgar Liehmann vom gleichen Verein legte im Schlussspurt aber auf der letzten Bahn nochmals kräftig zu und holte sich am Ende mit 871 Holz überraschend den Sieg. Weiter qualifiziert für die Landesmeisterschaft in dieser Altersklasse: Horst Seider(TSG Wismar) 843 und Christian Rehork(Lübower SV) 831.

Weitere Ergebnisse:

Damen(bis 49): 1. Jaqueline Schädel(PSV Wismar) 823, 2. Heide Daschke(Lübow) 801.

Damen A(ab 50): 1. Birgit Krüger 840, 2. Carmen Herckt-Hagemeister838, 3. Regina Scheer 817.

Damen B(ab 60): 1 Brigitte Hoppe 792(alle vorg. PSV und eine Runde weiter).

Herren A(ab 50): 1. Frank Milde 884, 2. HolgerTietze 874, 3. Jörn Konow 868(alle Lok und eine Runde weiter).

Herren B(ab 60): Lothar Pierstorf 882, 2. Burkhard Hill(beide Lübow) 871, 3. Arno Hoppe(Lok) 866, 4. Jens Lehmann(Neukloster) 851. Alle eine Runde weiter.

Richard Schmidt