Viel Geduld brauchten die Handballer und Fans der TSG Wismar beim TSV Bützow. Denn die Gastgeber leisteten im Spiel in der MV-Liga 50 Minuten große Gegenwehr und hielten die Partie bis zu diesem Zeitpunkt offen. Erst in den letzten zehn Minuten setzten sich die konditionellen Vorteile der TSG durch und so gewannen sie dieses Spiel noch deutlich mit 29:19.