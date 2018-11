Wismar

Lange Zeit schien es, als sollte der TSV Graal-Müritz eine Woche nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen die Anker-Reserve gegen die nächste Wismarer Elf erneut mit 1:0 gewinnen können. Doch der beste Angriff des PSV Wismar Elf brachte ihnen durch Paul Raffel doch noch den Ausgleich. Tony Levetzow hatte in der eigenen Hälfte den Ball erkämpft und den Ball auf die linke Seite zu Sven Lorek verlagert. Von dort kam er zentimetergenau zu Raffel und der ließ dem Graal-Müritzer Schlussmann Eric Behrens mit einem trockenen Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance.

Vor der Pause hatten die Ostseebadstädter aus Graal-Mütitz die bessere Spielanlage. Michel Rickler hatte im Abwehrbereich alles im Griff und dort starteten immer wieder die gefährlichen Konter der Gäste – meist über die linke Seite. In Hälfte zwei war das Spiel der Hausherren konzentrierter, doch im Angriff gelang bis auf den Ausgleichtreffer nicht viel. Da aber auch die Gäste ihre immer noch gefährlichen Angriffe nicht konzentriert zu Ende spielten, blieb es am Ende beim gerechten Unentschieden.

„Beim nächsten Auswärtsspiel in Polz wollen wir unbedingt die drei Siegpunkte mitnehmen und in der Tabelle weiter nach oben klettern“, so PSV-Trainer Marco Rohloff. PSV Wismar: Lewerenz – Meyer, Sieg (68. Schwarz), Klepacz, Mednow (83. Sabel), Heine (31. Gertz), M. Lewetzow, Henschel, T. Levetzow, Lorek, Raffel. Tore: 0:1 Höger (40.), 1:1 Raffel.

Bernhard Knothe