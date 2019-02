Sopot/Redentin

Beim internationalen Zwei-Sterne-Turnier (CSI2*) in Sopot (Polen) waren die Reiter aus Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich. Im Großen Preis gelang es Danny Schröder (Hof Redentin) mit dem zehn Jahre alten Crawallo BS das Stechen zu erreichen. Der 40-Jährige, der bereits eine Woche zuvor bei einem CSI in Sopot ritt und sich dreimal platzieren konnte, blieb erneut fehlerfrei, wurde Neunter und sammelte wichtige Weltranglistenpunkte. Der Sieg ging nach Irland an Shane Carey, der acht Sekunden schneller war. Auch im Championat, ebenfalls ein Weltranglistenspringen, war es Danny Schröder, der sich als einziger MV-Teilnehmer für das Stechen qualifizierte und mit Crawallo BS Siebter wurde. Schröder begann die Große Tour mit einem zwölften Platz auf Crawallo BS. In diesem Springen wurde Christoph Lanske ( Dersekow) mit seiner elf Jahre alten Stute Chacco’s Girl Fünfter und Paul Wiktor ( Poel) mit der neunjährigen Carrica Siebter.

Paul Wiktor ritt insgesamt achtmal ins Geld. Zwei Preisschleifen gab es auf dem neunten und zehnten Platz in der mittleren Tour auf der siebenjährigen Stute Ginny PJ. Mit der zehnjährigen Vera Wang und dem gleichaltrigen Belgier Mon Diamant D’Orange sattelte der aktuelle Landesmeister zwei neue Pferde. Drei Preisschleifen auf einem vierten, fünften und zehnten Platz gab es mit Mon Diamant. Vera Wang ritt er zweimal auf den zehnten Platz.

In der Summe kam Christoph Lanske auf sieben Platzierungen. In allen drei Springen der Youngster-Tour für siebenjährige Pferde konnte sich der 29-Jährige mit der Stolzenberg-Stute Sakura Mai platzieren. Das Paar startete mit einem fünftrn Platz, steigerte sich am nächsten Tag auf den zweiten Platz und wurde im Finale Zwölfter. Auch die beiden Cellestial-Stuten Chaleen und Cinderella hatte Lanske im Gepäck. Mit Chaleen gab es in der mittleren Tour einen sechsten Platz. Mit Cinderella wurde er Zehnter und ritt die Fuchsstute im Finale der kleinen Tour auf den siebenten Platz.

Auf Con Carthago kam Danny Schröder in der mittleren Tour zu einer weiteren Platzierung. Auch seine Arbeitgeberin Kathrin Widmer (Hof Redefin) konnte sich in der mittleren Tour einmal auf Checker platzieren. Auch eine U-25-Tour wurde in Sopot ausgetragen, an der Juliana Jakubiec (Polzow) teilnahm. Sie konnte sich mit der zehnjährigen Stute Diarada zweimal an vierter und einmal an fünfter Stelle platzieren.

Franz Wego