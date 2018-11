Wismar

Am 10. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga gab es das absolute Spitzenspiel, denn in der Partie des Brüsewitzer SV gegen den FSV Testorf/Upahl standen sich die beiden Führenden direkt gegenüber. Die Testorfer mussten sich dabei dem Brüsewitzer SV klar mit 0:3 geschlagen geben und verloren so auch die Tabellenführung an die Randschweriner.

Am letzten Wochenende hatte der Mallentiner SV mit einem 3:1-Erfolg beim PSV Wismar II den ersten Sieg feiern können. Umso motivierter war das Team von Trainer Christian Zibell am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den Mecklenburger SV. Mit einem Sieg gegen die Mühlenkicker hätte Mallentin direkten Anschluss an die mitgefährdeten Teams gefunden. Doch bereits in der fünften Minute schockte Christian Mausolf mit seinem Führungstreffer die Hausherren. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, doch weitere Treffer blieben aus. Der Mecklenburger SV fand mit diesem Auswärtssieg Anschluss an das Mittelfeld.

Nicht zufrieden war auch der Selmsdorfer Trainer Michael Stutzky. Nach der 0:1-Niederlage in Benz verschwand sein Team im tristen Mittelfeld. Besser machte es der SV Schiffahrt/Hafen Wismar mit einem 4:0-Auswärtssieg in Leezen. Damit festigten die Hansestädter ihren vierten Tabellenplatz. Völlig von der Rolle war an diesem Spieltag der Neuburger SV, der in Roggendorf gleich mit 2:5 unter die Räder kam. Für die Elf aus dem Schlosspark war es erst der zweite Saisonsieg.

An der Spitze der Torjägerwertung liegen weiter die beiden Klützer Spieler Christian Schukay mit 13 Treffern und Marc Werner mit elf.

Mallentin – Mecklenburger SV 0:1

Tore: 0:1 Mausolf (5.) Besondere Vorkommnisse: 90.+.3. Ampelkarte für Michalak (Mecklenburger SV)

SG Zetor Benz – FC Selmsdorf 1:0

Tore: 1:0 Hübler (81.).

SV Lüdersdorf PSV Wismar II 0:0

Tore: Fehlanzeige

FSV Leezen –SV S/H Wismar 0:4 Tore: 0:1 R. Riebschläger (21.), 0:2 K. Riebschläger (43.), 0:3 M. Wiechmann (56.), 0:4 Welk (69.).

Roggendorf – Neuburger SV 5:2 Tore: 1:0 Illgen (9.), 1:1 Schwerin (12.), 2:1 Illgen (30.), 3:1/ 4:1 Berndt (36./ 39.), 4:2 Schröder (60.), 5:2 Illgen (72.).

Brüsewitz – Testorf/Upahl 3:0

Tore: 1:0 Habel (13.), 2:0 Hegner (23.), 3:0 Hemping (61.). Spielfrei: SV Klütz.

Bernhard Knothe