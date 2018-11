Schwerin/Wismar

Am Sonntag steigt das seit Wochen mit Spannung erwartete Handball-Derby in der 3. Liga zwischen den Gastgeberinnen vom SV Grün-Weiß Schwerin und der TSG Wismar. Das Spiel wird um 16 Uhr in der Sporthalle an der Reiferbahn angepfiffen. Damit die Wismarer auch mit vielen Fans in der Landeshauptstadt vertreten sind, hat die TSG Wismar einen Fan-Bus gechartert. „Die Hin-und Rückfahrt kostet pro Person nur einen Euro“, so Christian Lander, sportlicher Leiter der TSG-Handballabteilung.

Dass viele Wismarer Fans der Mannschaft in Schwerin den Rücken stärken wollen, motiviert das Team zusätzlich. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Derbys sind immer spannungsgeladen und begeistern die Zuschauer. Wir möchten endlich mal einen Nadelstich setzen. Uns allen ist klar, dass wir in Zugzwang sind“, blickt die Torfrau und Mannschaftskapitänin Justine Spierling optimistisch voraus. „Der Mannschaft würde es gut tun, wenn wir die zwei Punkte nach Wismar holen“, ergänzt sie.

Die Ausganglage vor dieser Partie ist für beide Teams gleich, auch wenn Grün-Weiß Schwerin zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto hat. Beide Mannschaften wollen in die Erfolgsspur zurück und benötigen dringend Punkte gegen den Abstieg. Die Landeshauptstädterinnen haben am vergangenen Wochenende die vierte Niederlage in Folge einstecken müssen. Dabei gab es auch immer hohe Klatschen. Zuletzt verlor das Team von Trainer Steffen Franke bei der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen mit 19:29.

Doch von diesen Ergebnissen lässt sich TSG-Trainer Christoph Nisius nicht blenden. „Derbys haben ihre eigenen Gesetze“, so Nisius. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel und müssen es auch gewinnen, wenn wir in der dritten Liga bleiben wollen“, erklärt der Trainer unmissverständlich. „Auch wenn wir in den letzten Partien keinen Erfolg hatten, ist die Stimmung im Team aber gut. Wir haben gut trainiert und uns auch gut auf dieses Spiel vorbereitet“, meint der Trainer. Die Schwerinerinnen hat Nisius einmal persönlich unter die Lupe genommen und mehrere Partien mit der Mannschaft per Video ausgewertet.

Gegen die Grün-Weißen aus der Landeshauptstadt hat Christoph Nisus diesmal alle Frauen an Deck. „Auch die leichtverletzten“, sagt er. Ein dickes Fragezeichen stand noch vergangene Woche bei Torjägerin Vivien Millrath, die sich derzeit mit einer Entzündung im Fuß herumplagt. Zuletzt kam sie dennoch gegen die Bundesliga-Reserve des Buxtehuder SV zum Einsatz. Christin Wolter hat ihre Grippe auskuriert und die erste 16-jährige Julia Marten ist auch wieder dabei. Sie spielte noch vor einer Woche im Oberliga-Team der U 17 für Grün-Weiß Schwerin.

Ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Team wird es in der Sporthalle an der Reiferbahn auf jeden Fall für vier TSG-Spielerinnen geben. Steffi Laas, Christin Wolter, Vivien Millrath und Vivien Bartlau haben inzwischen das grün-weiße gegen das weiß-rote Trikot getauscht. „Die Halle ist etwas kleiner als in Wismar. Deshalb wird es dort sehr laut sein“, ist sich Vivien Bartlau sicher. „Ich freue mich, diesmal auf der anderen Seite zu spielen“, lacht die 1,66 Meter große Linksaußenspielerin.

Info: Wer mit dem Fan-Bus nach Schwerin mitfahren möchte, muss sich allerdings vorher anmelden (E-Mail: lander@tsg-wismar.de oder Telefon: 0151 / 17 67 19 86). Die Abfahrt erfolgt am Sonntag ab 14 Uhr von der Wismarer Sporthalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße.

Peter Preuß