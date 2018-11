Wismar

Hallensprecher Peter Holt hat alles gegeben. Er heizte Minuten vor Beginn der Handball-Drittligapartie zwischen der TSG Wismar und der Bundesliga-Reserve Buxtehuder SV tüchtig ein und brachte die 380 Zuschauer auf den Rängen mindestens auf Zimmertemperatur. Ob nun jeder den Optimismus, den Holt am Mikrofon verbreitete, geteilt hat, steht in den Sternen. Die Zuschauer jedenfalls quittierten seine Aufforderung, die TSG-Damen auch dann zu unterstützen, wenn es mal im Spiel nicht so laufen sollte, mit Beifall. Am Ende half dann auch nicht der Optimismus. Die TSG-Handballerinnen verloren gegen die bestens ausgebildeten jungen Spielerinnen des Buxtehuder SV mit 20:29 (10:15).

Die Gastgeberinnen brannten vor Ehrgeiz. Überraschend hatte TSG-Trainer Christoph Nisius Torjägerin Vivien Millrath und Christin Wolter im Aufgebot. Eigentlich ist die Torjägerin verletzt und plagt sich mit einer Entzündung im Fuß. „Die Ärzte waren dagegen. Dann würde sie in der Hinrunde kein Spiel mehr machen. Das wollte Vivien nicht, sondern dem Team helfen. Das war ganz alleine ihre persönliche Entscheidung. Aber es ein Zwiespalt. Sie ist leider nicht bei hundert Prozent“, erklärte Nisius. „Christin Wolter plagt sich mit einer Grippe. Deshalb saß sie in der ersten Halbzeit nur auf der Bank. Dann habe ich sie gebracht, weil Svea Pinkohs ein bisschen Luft- und konditionell Probleme hatte“, so der TSG-Trainer weiter. Für ihn habe Buxtehude auch verdient gewonnen. „Es war von Anfang an das bessere Team“, sagte er auch in der anschließenden Pressekonferenz. Auch der neun Tore Abstand ginge in Ordnung. Er spiegelt den Leistungsstand zwischen beiden Teams wider.

Spielentscheidend waren die neun Siebenmeter, die gegen die Wismarerinnen verhängt wurden, aber auch die sechs Zeitstrafen. Insgesamt zwölf Minuten spielten die Gastgeberinnen in Unterzahl. „Die Buxtehuderinnen haben ihre Cleverness voll ausgespielt“, meinte Christoph Nisius.

Doch die TSG-Damen hatten ihre beste Phase in der ersten Halbzeit. Bis zur 23. Minute ging es immer hin und her. Da spielten die Schützlinge von Trainer Nisius auf Augenhöhe mit Buxtehude (9:10). Danach legten die Gäste nach und verschafften sich bis zum Halbzeitpfiff ein wenig Luft (10:15).

Nach dem Wechsel ließen sich die Wismarerinnen aber zunächst nicht abschütteln. Sie zeigten Kampfmoral und lagen bis zur 43. Minute immer nur mit fünf Toren zurück. Jedoch mussten sie in der Schlussphase kräftemäßig Tribut zahlen, so dass die Gäste am Ende der 60 Spielminuten den Abstand auf neun Tore vergrößern und mit 29:20 die Partie für sich entscheiden konnten.

Schon am kommenden Sonntag können die TSG-Handballerinnen in der Landeshauptstadt Schwerin einen Befreiungsschlag machen. Allerdings wartet dort mit dem SV Grün-Weiß ein Gegner, der auch mit dem Rücken zur Wand steht.

Peter Preuß