Ribnitz/Wismar

Nachdem die Wismarer TSG-Handballer in der Vorwoche den Einzug ins Final-Four verbuchen konnten, geht es für sie an diesem Sonnabend in der MV-Liga weiter. Da wartet auswärts mit dem Ribnitzer HV eine schwierige Aufgabe auf sie. Auch der Ribnitzer HV erspielte sich am letzten Wochenende die Teilnahme an der Pokalendrunde. Die Auslosung wollte es, dass beide Teams im Halbfinale am 7. April aufeinandertreffen. In der MV-Liga liegen die morgigen Gastgeber auf dem 4. Tabellenplatz (16:14 Punkte). Sie zeigen sich von den Ergebnissen her aber auch sehr wechselhaft. „Das macht die Sache nicht einfacher. Wir sollten uns aber auf ein hoch motiviertes Heimteam einstellen“, warnt TSG-Trainer Sven Hünerbein vor diesem Spiel. Eine gewichtige Rolle im Spiel des RHV trägt ihr Rückraum. Dort haben die Ribnitzer eine hohe Qualität und diese gilt es, in den Griff zu bekommen. Es wird also eine Menge Arbeit auf die Defensive der TSG zukommen. Diese ist aber gut darauf vorbereitet. „Die wenigsten Gegentreffer in der Liga kommen ja nicht selbstverständlich daher. Da macht die Mannschaft einen guten Job“, freut sich der Wismarer Trainer über diese Entwicklung. Besonders die im Deckungszentrum arbeitenden Hannes Jehring, Richard Seidel und Robert Köhler tragen dafür einen Großteil der Verantwortung. Doch ihnen ist auch klar, dass die wenigen Gegentore immer nur ein Ergebnis der gesamten Teamleistung sind. „Wir werden auf jeden Fall selbstbewusst in die Partie gehen und auf unsere Stärken setzen. Wir wollen beide Punkte“, macht Sven Hünerbein klar. Dabei hofft er, wie die Mannschaft auf Unterstützung der Wismarer Anhänger. „Selbst bei Auswärtsspielen ist immer eine große Fangemeinde dabei. Dafür haben die Jungs mit ihrem Auftreten selbst gesorgt. Wir können uns bei den Fans nur bedanken“, gibt es viel Lob vom Wismarer Trainer. Anpfiff der Partie in der Sporthalle am Mühlenberg ist um 18 Uhr.

Sven Meyer