Bordesholm/Wismar

Eine derbe Klatsche, die sich wie eine Ohrfeige anfühlt, haben die Drittliga-Handballerinnen der TSG Wismar beim TSV Wattenbek einstecken müssen. Der Tabellenfünfte besiegte die Schützlinge von Trainer Christian Lander (32) haushoch mit 43:24. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste abgeschlagen mit 10:20 zurück. Diese Niederlage schmerzt umso mehr, nachdem das Team noch eine Woche zuvor den SC Alstertal-Langenhorn mit 21:19 in eigener Halle besiegen konnte. Da das Hinspiel gegen den TSV Wattenbek für die Hansestädterinnen unglücklich mit 29:31 verloren ging, wollte sich nun das TSG-Team für die Niederlage revanchieren. Doch genau das Gegenteil mussten die Spielerinnen um Mannschaftskapitänin und Torfrau Justine Sperling erleben.

Trainer Christian Lander war nach der Partie völlig bedient. „Obwohl wir schnell in Rückstand gerieten, hatten wir in der Anfangsphase sogar die Möglichkeit, das Spiel zu gestalten. Doch die Wandsbeker Torhüterin hielt alleine in der ersten Halbzeit zwölf Bälle von uns. Hinzu kam, dass wir unsere Konter nicht in Tore ummünzen konnten. Das gelang den Gastgeberinnen. Und so kam schon vor der Pause der Rückstand von zehn Toren zustande“, rang der 32-Jährige noch gestern nach den richtigen Worten. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen. Später war es dann eine Kopfsache gewesen“, meinte Lander. „Ich kann nicht verstehen, warum wir auswärts so daneben sind“, fügte er noch hinzu.

Die Gastgeberinnen führten die Wismarerinnen förmlich vor. „Wir haben keinen Zugriff auf die Mannschaft bekommen, egal was wir gespielt haben. Sie war uns im Eins-zu-Eins-Spiel deutlich überlegen“, so der TSG-Trainer.

Überragende Spielerin bei den Gastgeberinnen war Svenja Hollerbuhl. Sie erzielte nach den Führungstreffer von Celin Kellert nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern versenkte im Anschluss gleich weitere zwei Bälle ins Gehäuse von Justine Spierling. Hollerbuhl, die am Ende mit zwölf Treffern beste Werferin ihres Teams war, kurbelte das Spiel der Gastgeberinnen immer wieder an. Vor allem ihre Kontertore fühlten sich wie Nadelstiche bei den Wismarerinnen an. Die TSG-Abwehr hatte da nichts entgegenzusetzen. Auch in dieser Partie machten die TSG-Damen wieder viele Abspiel- Fang- oder Schrittfehler. Ebenso wurden die wenigen Chancen kläglich vergeben.

Bevor Christian Lander mit seiner Co-Trainerin zur Pause in die Kabine gingen, saßen sie noch einige Minuten auf der Bank, um sich noch taktisch auszutauschen. Allerdings half das auch nicht. „Zehn Tore kann man in 30 Minuten im Handball aufholen“, meinte Lander. Doch in Wattenbek lag der TSG-Trainer mit seiner Prognose meilenweit daneben. Nach 44 Minuten war der Vorsprung der Gastgeberinnen aus Schleswig-Holstein bereits auf 16 angewachsen (30:14). Da ließen die TSG-Spielerinnen endgültig die Köpfe hängen und konnten nicht einmal mehr Schadensbegrenzung betreiben. Nach dem Schlusspfiff mussten sie auf der Anzeigetafel das bittere 43:24-Endergebnis zur Kenntnis nehmen.

Bis zum 9. März haben die TSG-Handballerinnen nun Zeit, ihre Wunden zu „lecken“. Dann steigt das nächste Abstiegsendspiel gegen das Team vom SV Henstedt-Ulzburg, das zuletzt den SV Grün-Weiß Schwerin mit 27:17 besiegte. Doch solange sind die Wismarerinnen nicht spielfrei. Denn am Donnerstag, dem 28. Februar, müssen sie in der Schweriner Landeshauptstadt ran. In der Sporthalle an der Reiferbahn findet dann um 20 Uhr die Partie um den Supercup von Mecklenburg-Vorpommern statt. Da treffen beide Drittligisten erneut aufeinander. Der Sieger dieser Partie muss danach noch gegen den Gewinner des Final-Fours, das am 7. April in Güstrow ausgetragen wird, antreten, um sich für die erste DHB-Pokalrunde qualifizieren zu können. Das Punktspiel hatten die TSG-Frauen damals beim SV Grün-Weiß Schwerin nach schwacher Leistung mit 15:18 verloren.

Peter Preuß