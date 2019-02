Wismar

Große Freude bei der TSG Wismar. Der Handballverein zieht im Landespokal erstmals mit zwei Mannschaften ins Final-Four, das am 7. April in Güstrow ausgetragen wird. Während der Sieg der TSG Männer im Viertelfinale gegen die Reserve des HSV Grimmen (38:20) eingeplant war, sorgten die II. Frauen der TSG mit ihrem Weiterkommen für eine faustdicke Überraschung. Das Team von Trainer Jörn Harder gewann mit 23:16 gegen die Frauen des Rostocker HC II mit 23:16 (11:7) und warf somit den Pokalverteidiger aus dem Rennen. „Mit einer Niederlage habe ich schon gerechnet. Das sie aber so hoch ausfiel, damit nicht“, zeigte sich Rostocks Trainerin Birgit Polkehn nach dem Spiel enttäuscht. „Uns fehlten einige Spielerinnen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei sein konnten“, versuchte Polkehn die Niederlage zu begründen.

Trainer Harder dagegen strahlte über das ganze Gesicht und konnte den Schlusspfiff gar nicht abwarten, um seine Schützlinge in die Arme zu nehmen. „Dass wir heute so gut spielen und vor allem unsere Möglichkeiten auch nutzen, das ist schon eine Überraschung. Vor dem Spiel standen die Chancen 50:50. Nach dem wir dreimal unglücklich verloren haben, belohnten sich die Spielerinnen nun selbst. Der Sieg war verdient“, freute sich der TSG-Trainer. Doch in Güstrow will sich sein Team nicht mit einer Statistenrolle begnügen. „Wer beim Final-Four dabei ist, sollte schon den Gedanken pflegen, den Pokal zu gewinnen. Denn die Hoffnung stirbt immer zuletzt“, gibt sich Jörn Harder mit Blick auf die Endrunde schon heute kämpferisch.

Überragende Spielerin in seinem Team war einmal mehr die 22-jährige Michelle Lübke. Sie kurbelte das TSG-Spiel immer wieder an und erzielte mit elf Treffern die meisten Tore. „Die Tore habe ich nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit meinem Team. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft“, sagte sie ganz bescheiden. Die Rückraumspielerin war neben Jasmin Oldenburg (4), Michelle Ax (2), Sarah Dürl (3) und Chiara Stockdreher (3) sowie Torhüterin Antje Borkowski die tragende Säule im TSG-Team. Borkowski konnte 13 Bälle parieren und gab somit der Abwehr die nötige Sicherheit. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir können stolz darauf sein, dass wir es heute so hinbekommen haben“, erklärte Jasmin Oldenburg. Die Gastgeberinnen erzielten durch Michelle Lübke auch den ersten Treffer. Bis zur 8. Minute konnten die Rostockerinnen das Spiel ausgeglichen gestalten (3:3). Doch danach übernahmen die Wismarerinnen das Zepter, bauten den Vorsprung Tor um Tor aus, der am Ende zum ungefährdeten 23:16-Erfolg führte.

TSG-Männer unterschätzten Grimmen nicht

Von der ersten Sekunde an zeigte das TSG-Team, dass es den Gegner nicht unterschätzen wollte. Dieser musste aufgrund von Verletzungen auf einige Spieler verzichten und hatte daher nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Der verkaufte sich aber im gesamten Spiel teuer und zeigte, warum die Grimmener in der Verbandsliga souverän auf Platz eins stehen. Die schnelle 9:3 Führung (11.) der TSG konnten sie aber nicht verhindern, obwohl sie mittels einfacher Manndeckung versuchten, den Spielaufbau der Gastgeber zu stören. Doch diese hatten Antworten parat. Über die Außenpositionen waren dann auch Michael Boos und Florian Maske erfolgreich. Frühzeitig begann die Wismarer Bank dann zu wechseln, wodurch der Spielfluss etwas stockte. „Wir hatten den Plan, einigen Spielern mehr Zeiten zu geben. Das haben wir auch so durchgezogen“, erklärte Trainer Sven Hünerbein nach dem Spiel. So blieb der Abstand stabil, auch weil die Gäste ihre Angriffe sehr geduldig ausspielten und kleine Nachlässigkeiten in der Wismarer Abwehr zu nutzen wussten. Mit einem 18:11 für die TSG ging es in die Pause. „Wichtig war, in Konzentration und Engagement nicht nachzulassen“, sagte TSG-Spieler Michael Boos. Bis Mitte der zweiten Hälfte ging es aber erst einmal im Gleichschritt weiter. Einige schön herausgespielten Tore der TSG ließen die Halle jubeln, aber auch der HSV wusste die sich bietenden Chancen zu nutzen und hielt den Abstand stabil - 25:18 (43.). Dann aber zeigte sich bei den Gästen ein Kräfteverschleiß, da sie fast komplett durchspielen mussten. Dadurch konnte die Wismarer Abwehr einige Bälle in der Abwehr gewinnen und über den Gegenstoß einfache Treffer erzielen. Besonders Felix Schrimpf und Robert Köhler wussten dies für sich zu nutzen. Tor um Tor vergrößerten die Gastgeber ihren Vorsprung. Den Schlusspunkt setzte Tom Koop mit dem 38:20. „Am Ende fehlte den Gästen die Luft, dadurch wurde es noch so deutlich. Trotz des verdienten Sieges für uns hat sich der HSV aber sehr gut verkauft“, meinte TSG-Trainer Sven Hünerbein.

Peter Preuß und Sven Meyer