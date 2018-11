Doberan

In den fünf Spielen am Sonnabend gab es fünf Unentschieden. Die drei Teams unserer Region, der PSV Wismar gegen Graal-Müritz, der FC Ankern II gegen Polz und der FC Seenland Warin in Bad Doberan, endeten alle mit einem 1:1-unentschieden. Leezen und Warnemünde sowie Plate und Hagenow trennten sich torlos.

„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, sagt ein Sprichwort. Auch der FC Seenland Warin kommt nicht richtig in die Spur. Im siebten Auswärtsspiel holten die Seenländer durch das Unentschieden bei der Elf aus der Münsterstadt den sechsten Punkt. Auf eigener Anlage in der Wolfsystemarena blieb die Wariner Elf bisher ohne einen Zähler.

Das Team von Trainer Norman Ziemens war wieder mit argen Besetzungsproblemen nach Bad Doberan gefahren, doch das Team kämpfte über die gesamte Spielzeit und wurde am Ende mit dem Remis belohnt.

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Seiten weitestgehend, Chancen blieben Mangelware. „In der zweiten Halbzeit begannen wir druckvoller und gingen durch Tkach dann auch verdient in Führung. Die Hausherren schlugen in der Folgezeit meist lange Bälle in unsere Hälfte mit denen wir aber lange keine Mühe hatten. Erst ein Freistoß von der linken Seite den Capito über die Linie drückte brachte den Münsterstädtern den Ausgleich“, so der Wariner Abwehrchef Dennis Martens. Mit einem Spiel weniger, die ausgefallene Begegnung gegen Warnemünde die am nächsten Sonnabend ausgetragen werden sollte, ist wieder abgesetzt worden, bleibt die Wariner Elf weiter auf dem letzten Tabellenplatz. So können die Seenländer erst am 24. November endlich den ersten Heimpunkt holen. Zu Gast ist dann der SV Plate.

SR.: Christian Allwardt (Kritzmow)

Z.: 57

Gelbe Karten: ohne/ Thilo Bründel (4)

FC Seenland Warin: Schröder – Franz, Wichert, Brandenburg, Manns, R. Schreiber, Maibach, Bründel, Conradi, Tkach, Martens. Trainer: Norman Ziemens.

Tore: 0:1 Ivan Tkach, 1:1 Tino Capito (69.)

Bernhard Konthe