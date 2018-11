Schwerin

Die Schwerin Tigers hatten zum Oberliga-Spitzenspiel geladen. Selbst mit drei Siegen in Folge in einem Lauf, wollten sie den Wismar Bulls die erste Saisonniederlage beibringen und starteten auch furios. 27:17 hieß es nach dem ersten Viertel, in dem die Gäste viel zu passiv spielten und kein Mittel gegen das körperbetonte Spiel der Schweriner unter dem Korb fanden.

Unmittelbar nach der ersten Pause zogen die Hausherren sogar auf 14 Punkte davon, aber dann stellten sich die Bulls besser auf die beiden Stars der Schweriner (Kreis, Boghöfer) ein. Insbesondere über eine intensivere Verteidigung kämpfte sich das Team nun richtig ins Spiel. So konnte das zweite Viertel offen gestaltet werden und zur Halbzeit waren es nur noch sieben Punkte Rückstand (50:43). Aus der Kabine kam das Team von Rene Kerl mit viel Energie und stellte nun die Schweriner mit variablem Angriffsspiel vor Probleme. Sowohl von der Dreierlinie als auch mit dem Drive zum Korb waren die Gäste erfolgreich.

Den Tigers gelangen im gesamten Viertel nur elf Punkte und vor dem Schlussabschnitt war die Führung erstmals bei den Hansestädtern (61:64). Aber gleich zu Beginn des Schlussabschnitts legten die Hausherren einen 11:1-Lauf hin (34., 72:65). Die Mehrheit der Zuschauer sah die Heimmannschaft wohl schon auf der Siegerstraße.

Jetzt zeigte jedoch das junge Wismarer Team seine gewachsene Reife. Die Jungs behielten die Ruhe, erspielten sich freie Würfe und schlossen sowohl aus der Distanz als auch unter dem Korb sicher ab. Vor allem Falk Heuer und Ruben Becker zeigten in dieser Phase eine starke Leistung und führten das Team bis zur Schlussminute wieder heran (79:79). Nervenkitzel in den letzten Sekunden: Stefan Tech, ebenfalls mit einer ganz starken Leistung an diesem Tag, brachte die Bulls wieder in Führung. Die Tigers konnten ihren anschließenden Angriff nicht erfolgreich abschließen und die Uhr nur durch Foul stoppen.

Lennart Herz versenkte die fälligen zwei Freiwürfe 20 Sekunden vor Schluss nervenstark und stellte die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. „Es war heute sehr schwer die körperlich starken Führungsspieler der Schweriner zu stoppen. Das war nur im Team möglich. Aber die Jungs haben das am Ende super gemacht und es macht dieses Jahr richtig Spaß mit der Truppe. Wir stehen besser da, als alle dachten“, zeigte sich Bulls-Coach Kerl sichtlich zufrieden. Wismar Bulls: Tech (21 Punkte), Becker (20), Herz (14), Heuer (13), Schiemann (8), Waack (4), Szeska (3), .Both, Brindle, Hartlich, Schulz, Wölk.

Steffen Herz