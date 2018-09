Neustrelitz

Dem Theater in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist mit einer Uraufführung ein Brückenschlag aus der Zeit des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947) in die Gegenwart gelungen. Das Publikum fand am Samstagabend den Start in die Spielzeit mit dem Schauspiel „Falladas Traum“ tgelungen. In dem zweistündigen Stück von Gregor Edelmann verschmelzen Lebensszenen des drogensüchtigen Schriftstellers Fallada aus dem Jahr 1923 mit Figuren aus seinem Roman „Wolf unter Wölfen“.

Die Hauptromanfigur Wolf kommt nach Berlin und erlebt dort eine Gesellschaft, die sich schier endlos amüsiert, während Firmen zusammenbrechen, die Inflation galoppiert, Nationalismus wächst und ein Militärputsch vorbereitet wird. Es ist auch die erste Arbeit der neuen Schauspieldirektorin Tatjana Rese.

dpa/mv