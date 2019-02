Waren

Die Polizei ist nach einem Raub am Donnerstag in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 18-Jähriger gegen 23.45 Uhr durch den Fußgängertunnel in Richtung Friedenstraße. Ein Unbekannter kam ihm entgegen. Er drohte dem jungen Mann mit einem Messer und verlangte nach seiner Brieftasche. Nach Übergabe des Portemonnaies verschwand der Täter in Richtung Güstrower Straße.

Das Opfer hat den Mann am Freitagmorgen bei der Polizei angezeigt. Er beschreibt den Täter als ungefähr 18 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Der Gesuchte habe Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Bekleidet war der Täter demnach mit einem dunklen Kapuzenparka, einer dunklen Jogginghose und Turnschuhen.

In der entwendeten Brieftasche befanden sich circa 100 Euro Bargeld, eine EC-Karte sowie Ausweisdokumente und weitere Karten. Die Brieftasche war ausklappbar und aus schwarzem Leder.

Die Polizei in Waren bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03991/176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

lh