Waren

Vier Monaten nach seinem Tod wird der Bildhauer Walther Preik (1932-2018) an diesem Mittwoch in Waren an der Müritz geehrt. Vor dem Natur-Infozentrum Müritzeum wird eine der letzten Plastiken, an denen der 86-Jährige gearbeitet hat, öffentlich aufgestellt, wie Sprecherinnen der Stadt und das Müritzeum am Dienstag erklärten. Dabei handelt es sich um eine der Tierplastiken, für die Preik bekannt war - in diesem Fall um eine Eule. In der Tourismus-Hochburg soll es künftig auch Führungen geben, bei denen Interessierte auf den Spuren des Bildhauers und seiner Arbeiten unterwegs sein können. Preik war im Mai gestorben.

Mit ihm habe man einen großen Bildhauer verloren, der künstlerische Spuren in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus hinterlassen hat, erklärte Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD). Der Bildhauer hatte in Wismar und Dresden studiert, ehe er sich 1958 in Waren unweit der Müritz niederließ. Er schuf unter anderen das Denkmal für den Flugpionier Otto Lilienthal (1848-1896) in Anklam - eine zwölf Meter hohe Kunststoffsäule, die umstritten war - und den Gänsebrunnen am Rathaus in Bützow (Landkreis Rostock). Für das Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen entstand eine Bronzebüste des Troja-Entdeckers Schliemann und für Penzlin ein Denkmal für den in der Stadt aufgewachsenen Dichter und Homer-Übersetzer Johann-Heinrich Voß (1751-1826).

dpa/mv