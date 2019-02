Zislow

Ein Brief mit weißem Pulver an den Bürgermeister von Zislow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Es seien Spezialisten der Gefahrenabwehr sowie ein Notarzt zu der Ortschaft am Plauer See geschickt worden, in der der Bürgermeister wohnt.

Der Fundort sei abgeriegelt worden, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Der Umschlag mit dem Pulver sei zur genauen Bestimmung der Substanz in das Robert-Koch-Institut nach Berlin gebracht worden. Zunächst hatte die „Schweriner Volkszeitung“ (online) berichtet.

Quarantäne wegen Pulver im Brief

Da nach den Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um Anthrax handelt, wurden der Bürgermeister und seine Ehefrau in ihrem Haus unter Quarantäne gestellt. Da zudem eine Kontamination der unmittelbaren Nachbarn nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch diese in ihren Häusern unter Quarantäne gesetzt, hieß es am Abend.

Erreger von Anthrax (Milzbrand) können bei rechtzeitiger Diagnose mit Antibiotika bekämpft werden. Ansonsten kann die Erkrankung zum Tode führen.

