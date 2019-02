Wismar

Am Donnerstag beginnt in Wismar die Hanseschau. Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert auf der Verbrauchermesse ihre Serie „Fit und gesund“ mit Gesundheitsvorträgen – in Halle 1 am Stand 108. Am 28. Februar sprechen ab 12 Uhr Jörg Altmann und Moritz Ahlhorn über Produktion und Wirkung von pflanzlichen Rohkost-Ölen. Ab 13 Uhr referiert Jana Schäfer zum Thema „Kräuter in der Küche und fürs Wohlbefinden“, ab 14 Uhr Karsten Gröscher über natürliches Mineralwasser und ab 15 Uhr die Ärztekammer MV zum Thema „Gesunde Ernährung, gesunder Darm“. Am Freitag, 1. März, spricht ab 11 Uhr Chefarzt Henrik Schneider über „Fit und gesund trotz Herzinsuffizienz“, ab 12.30 Uhr Chefarzt Rolf Klingenberg-Noftz über Darmkrebsvorsorge, ab 14 Uhr Jennifer Arndt über moderne Blutzuckermessmethoden und ab 15.30 Uhr Chefarzt Dirk Killermann über Vorhofflimmern. Am Sonnabend, 2. März, berichtet ab 11 Uhr Chefarzt Jörn Bogun von der operativen Therapie der Hüft- und Knie-Arthrose. Ab 12.30 Uhr beantwortet Diabetes-Beraterin Antje Wienk die Frage „Was ist mit dem Zucker in Lebensmitteln? Ab 15.30 Uhr spricht Sönke Reimann über Ursachen und Therapie bei Schlaganfall. Am Sonntag, 3. März, geht es ab 11 Uhr mit Sportwissenschaftler Tim Bräuer darum, wie man BGM-Gesundheit aktiv gestaltet und ab 14 Uhr mit Michael Krey um Komplikationen der arteriellen Hypertonie.

OZ