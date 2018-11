Malchin

Die Polizei in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fahndet nach Baumfrevlern. Wie eine Sprecherin am Montag erklärte, wurden 17 Linden an einer Kreisstraße bei Borgfeld einseitig zur Feldseite hin gekröpft. Die Bäume wurden vor 22 Jahren gepflanzt, sind bis zu sieben Meter hoch. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gemäß Baumschutzverordnung sei eine Baumkronenbearbeitung durch Fremde, wie unter anderem Landwirte, generell verboten.

Erst vor elf Monaten hatten mehrere Täter bei Mallin einen ähnlichen Schaden angerichtet. Jugendliche sägten aus Langeweile, wie Ermittlungen ergaben, gleich 77 Bäume am Feldrand ab, was rund 70 000 Euro Schaden bedeutete.

dpa