Demmin

Bei der Entsorgung von Altpapier ist am Dienstag in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Abfallfahrzeug in Flammen aufgegangen. Es sei Sachschaden in Höhe von 150 000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Untersuchungen sei das Feuer vermutlich am Morgen gegen 6 Uhr durch einen technischen Defekt im Führerhaus ausgebrochen, als der Fahrer gerade Altpapierbehälter auf dem Gelände einer Firma in der Woldeforster Straße entleerte. Die Flammen griffen auch auf die Papierladung über. Die Löschversuche des Fahrers schlugen fehl.

Feuerwehrleute konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf Gebäude oder andere Fahrzeuge verhindern.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

OZ/dpa