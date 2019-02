Waren

Zu heißes Fett in einer Bratpfanne hat offenbar einen Brand mit drei Verletzten in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgelöst. Dies gab die Polizei am Montag bekannt.

Das Feuer war am Sonnabend in der Mittagszeit in einer Dachgeschosswohnung am Torfbruch ausgebrochen. Das heiße Fett soll demnach auf die Küchenmöbel gespritzt und diese dadurch in Brand gesetzt haben.

Bei dem Feuer erlitten ein 81-Jähriger, seine 76-jährige Frau sowie deren 53 Jahre alte Tochter eine Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern an.

lh