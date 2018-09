Neubrandenburg/Warnemünde

Mecklenburg-Vorpommern könnte als wichtiger Ausbildungsstandort für olympische Disziplinen massiv an Bedeutung verlieren. Denn der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will offenbar den Spitzensport in Deutschland umstrukturieren - und wichtige Bereiche am Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern kaputtkürzen.

Unter anderem soll der Segelsport in Warnemünde und Kanu sowie Triathlon in Neubrandenburg betroffen sein. Das soll aus einem Schreiben von MV-Sportministerin Birgit Hesse (SPD) an das Bundesinnenministerium hervor gehen. Darin soll sich Hesse für den Erhalt der traditionsreichen Sportarten in MV einsetzen.

Der Hauptsitz des Olympiastützpunktes MV ist in Rostock, Neubrandenburg und Schwerin sind Außenstellen. Insgesamt gibt es in den drei Städten derzeit zehn Zentren für zehn Sportarten.

kst